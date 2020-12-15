Туризм

Псков стал одним из популярных новогодних направлений у жителей Петербурга

Псков вошел в число самых популярных направлений у жителей Санкт-Петербурга на предстоящие новогодние праздники, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Яндекс.Путешествий».

Помимо Пскова в «пятерку» наиболее популярных направлений у жителей Северной столицы вошли Сочи, Москва, курорты Сестрорецк и Зеленогорск, Великий Новгород и Выборг.

Для того, чтобы выяснить, куда поедут жители Петербурга на новогодние праздники, аналитики изучили интерес к бронированию отелей в разных городах на период каникул, подсчитав переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов.

В целом, как показало исследование, 85% россиян планируют провести новогодние праздники дома. Из них 34% объяснили, что останутся дома из-за нехватки денег. Опасаются заразиться коронавирусом 13% тех, кто решил никуда не выезжать, еще 9% останавливают ограничительные меры. Останутся дома, потому что привыкли так отдыхать зимой, 29%.