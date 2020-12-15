Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть в 2021 году с большой скидкой

Приобрести путевки на сезон 2021 года со значительной скидкой до 20% предлагает санаторий «Хилово» всем желающим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
В рамках акции до 25 декабря 2020 года любой желающий может приобрести санаторно-курортную или путевку на оздоровление в санаторий с заездом в период с 31 мая по 7 ноября 2021 года. Скидка при этом составит до 20% стоимости путевки, а на детей до 14 лет, при размещении на основном месте, предоставляется дополнительная скидка 20%.
Подробные условия акции доступны на сайте https://hilovo.org/actions/skidkopad-2021.
Стоимость санаторно-курортной путевки.
Стоимость путевок на оздоровление.
Получить подробную консультацию и забронировать путевку можно по многоканальному телефону 8 921 001 1865 или на сайте hilovo.org.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.