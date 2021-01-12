Туризм

Средний чек за авиаперелеты по России подешевел на 14%

Средний чек за авиаперелеты по России в 2020 году составил 6 702 рубля за билет в одну сторону, это на 14% меньше, чем в 2019 году, сообщает Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, на каких направлениях средняя стоимость снизилась больше всего. Рассматривались данные по проездным документам с вылетами с 1 января по 31 декабря 2020 года. В ряд городов было добираться на 30-40% дешевле, чем в 2019 году.

На первом месте по снижению среднего чека направление Уфа — Анапа (- 45%, стоимость перелета составляла менее шести тысяч рублей). На втором месте маршрут Москва — Орск (- 43%, пять тысяч рублей). На третьем направления Москва — Курган и Нижний Новгород — Екатеринбург (- 41%, 3,8 и 4,9 тысячи рублей соответственно). На 40% снизился средний чек на полеты Санкт-Петербург — Апатиты (4,8 тысячи рублей).

Среди направлений с вылетом из столицы в рейтинг, помимо Орска и Кургана, вошли Воронеж (- 39%), Новокузнецк (- 36), Ставрополь (- 35), Ижевск (- 34), Екатеринбург (- 32), Новосибирск (- 32), Красноярск (- 32), Санкт-Петербург (- 31) и Череповец (- 30 процентов).

С отправлением из Санкт-Петербурга в список также вошли маршруты в Пермь (- 39 процентов), Ульяновск (- 39), Новосибирск (- 37), Екатеринбург (- 35), Геленджик (- 35), Астрахань (- 34), Белгород (- 34), Челябинск (- 33), Ставрополь (- 33), Саратов (- 32), Воронеж (- 31), Уфа (- 30) и Курск (- 30%).

Также аналитики отмечают попадание в рейтинг подешевевших сразу нескольких маршрутов на популярные морские курорты. Помимо уже упомянутых направлений Уфа - Анапа и Санкт-Петербург - Геленджик, это Красноярск - Анапа (- 35), Уфа - Сочи (- 32), Самара - Анапа (- 31), Челябинск - Анапа (- 30%).