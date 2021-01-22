Туризм

Билеты на поезд Санкт-Петербург - Псков подорожали на 23%

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне путешествуют на поездах в январе 2021 года.

В ТОП-20 вошел маршрут Санкт-Петербург - Псков (16 место). Средний чек в одну сторону в 2020 году - 563 рубля, в 2021 его стоимость увеличилась до 691 рубля, то есть на 23%. Это наиболее заметное повышение цен на билет в ТОПе-20 после направления Санкт-Петербург - Сортавала (+29%).

Больше всего путешествий на поездах в январе 2021 года совершается между Москвой и Санкт-Петербургом, на втором месте - направление Москва - Нижний Новгород. Замыкает тройку направление Москва - Брянск: в январе прошлого года оно было на четвертом месте, а теперь потеснило маршрут Москва - Казань, который опустился на одну строчку. Также в пятерку вошло направление Москва - Владимир.

Кроме того, в ТОП-20 входят железнодорожные маршруты из Москвы в Ярославль, Воронеж, Иваново, Смоленск, Рязань, Тулу, Белгород, Курск, Саратов, Орел, Калугу и Ростов-на-Дону. С отправлением из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поезда в Псков и Сортавалу.

Также в ТОП-20 вошли такие направления как Сочи - Краснодар и Краснодар - Адлер. По сравнению с январем прошлого года из рейтинга выпало направление Москва - Самара.

Средний чек за железнодорожную поездку по России в январе 2021 года пока составляет 1 973 рубля, это на 5% меньше, чем в январе прошлого года.

Среди направлений из ТОП-20 по популярности, по данным аналитиков Туту.ру, больше всего снизились средние чеки на маршрутах Москва - Брянск (-18%), Москва - Нижний Новгород (-17%) и Москва - Смоленск (-13%). Наиболее заметно (среди топ-20) выросли средние чеки по направлениям Санкт-Петербург - Сортавала (+29%), Санкт-Петербург - Псков (+23%) и Москва - Иваново (+13%).