Туризм

Россия и Грузия могут возобновить переговоры об открытии границы в феврале

Грузия надеется возобновить переговоры с российской стороной об открытии сухопутной границы для туристов уже в феврале. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Единственный действующий пункт пропуска между РФ и Грузией «Казбеги – Верхний Ларс» был закрыт еще 16 марта 2020 года из эпидемиологических соображений. Это решение не распространяется на тех граждан двух стран, которые хотят вернуться на родину, а также на грузоперевозки. Туристические поездки в обоих направлениях по-прежнему запрещены, пишет газета «Известия».

«Будем надеяться, что переговоры (по открытию границы) возобновятся в феврале. Сейчас это связано только с эпидситуацией, решение должно быть принято с обеих сторон, безусловно. Сухопутная граница была закрыта в связи с вирусом, ее открытие тоже будет связано с этим», - сказал Зураб Абашидзе.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вопрос находится в ведении Федерального штаба по борьбе с коронавирусом. В МИД России заявили, что вопрос снятия ограничений на пересечение границы с Грузией «пока не стоит на повестке дня».

Представитель России на переговорах с Грузией Григорий Карасин уточнил, что тема открытия границ и восстановления авиасообщения «никогда не исключалась с повестки дня».