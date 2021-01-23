Туризм

Псковоблсовпроф подписал соглашение с региональным комитетом по туризму

Псковское профобъединение и региональный комитет по туризму подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковоблсовпрофа.

«Мы стали еще ближе друг к другу! Складывая ресурсы, мы сможем работать еще более эффективно. Наша главная цель - развивать туризм, сервис, делать регион более привлекательным в этом плане. Приятно смотреть, когда отдыхающими заполнены здравницы, туристические базы, гостиницы, когда у людей есть работа, когда в регионе проходят выставки, тематические мероприятия, когда жизнь кипит», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что у Псковоблсовпрофа с Комитетом по туризму найден консенсус по всем вопросам

«Об этом, в том числе, можно судить по пункту, прописанному в соглашении, который говорит о том, что наш социальный партнер будет содействовать в создании первичных профсоюзных организаций в отрасли туризма и популяризации профсоюзного движения региона. Где есть профсоюз там белая зарплата, социальные гарантии, коллектив», - добавил Игорь Иванов.