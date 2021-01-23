Туризм

Названы страны, где ждут привитых от COVID-19 туристов

В январе сразу три страны объявили, что открыты для путешественников, привитых от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Фото: pixabay.com

Так, Сейшельские острова, где в начале года стартовала вакцинация, сообщили о готовности принимать привитых от коронавируса туристов без карантина. Для этого нужен сертификат, подтверждающий, что путешественник прошел оба этапа вакцинации от COVID-19, а также отрицательный ПЦР-тест.

Исландия также отменила карантин для вакцинированных посетителей при предъявлении ими сертификата о прививке вакциной, одобренной ВОЗ. В самой стране вакцинированным от COVID-19 выдают «цифровые» сертификаты.

Об открытии своих границ для полностью вакцинированных туристов заявила Румыния. По информации комитет страны по чрезвычайным ситуациям (CNSU), таким путешественникам, прибывающим из стран или регионов с высоким уровнем риска, не нужно будет проходить 14-дневный карантин по прибытии.

Прибывающие посетители должны будут предъявить доказательства прививки в виде «документа, выданного медицинским учреждением, которое провело вакцинацию». В материалах CNSU пока нет указаний на то, какой конкретной вакциной должен быть привит турист.