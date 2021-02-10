Туризм

Российские туристы назвали типы самых неприятных попутчиков

Российские туристы назвали типы попутчиков, которые им наиболее неприятны. Исследование провел аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», пишут «Известия».

«Постоянно не везет 16% путешественников - им все время попадаются неприятные попутчики. Периодически встречают неприятных попутчиков 36% россиян. Столько же рассказали, что неприятные соседи в дороге попадаются им редко», - говорится в сообщении.

12% опрошенных заявили, что никогда не встречали неприятных попутчиков.

Согласно исследованию, самыми раздражающими попутчиками стали те, от кого плохо пахнет (27% респондентов), а также те, которые путешествуют в состоянии алкогольного опьянения (21% опрошенных). Тройку лидеров самых неприятных попутчиков замыкают те, кто смотрит видео и слушают музыку без наушников (16%).

Кроме того, путешественники не любят скандалистов (7%), а также тех, кто громко разговаривает (7%), едет с маленькими детьми (6%), трогает соседей (5%) и пристает с разговорами (5%), следует из данных опроса.

В исследовании приняли участие 3,2 тысяч человек.