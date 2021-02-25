Туризм

Туристические поезда из Москвы и Петербурга сделают остановку в Пскове

В дни мартовских праздников запускаются дополнительные туристические поезда по маршруту Москва – Москва/Санкт-Петербург – Санкт-Петербург, сообщается на сайте компании «Гранд Сервис Экспресс».

Продажа билетов на туристический поезд №928/927 уже открыта. Поезд будет делать остановки в Пскове, Великом Новгороде, Петрозаводске и горном парке Рускеала. В составе поезда одноэтажные купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 79/62 часа соответственно.

В программу путешествия входит трехразовое питание в пути следования, экскурсионная и туристическая программа.

Поезд отправится из Москвы с Ленинградского вокзала 5 марта в 22.15 и прибудет обратно 9 марта в 9.30. Из Санкт-Петербурга поезд отправится 6 марта в 8.43 с Витебского вокзала и прибудет обратно на Ладожский вокзал 8 марта в 23.03.

В Пскове 6 марта (12.58-23.55) будет организована экскурсия в Псковский кремль - музей под открытым небом, включающий в себя Довмонтов город - «Псковские Помпеи», Вечевую площадь, Троицкий собор. После обеда запланировано посещение Изборска и экскурсия в Печерский монастырь.

Пассажиров туристического поезда также ждут экскурсии по Новгороду, Петрозаводску и Рускеале.

Обратно в Санкт-Петербург поезд прибудет 8 марта в 23.03 на Ладожский вокзал, а в Москву - 9 марта в 9.30 на Ленинградский вокзал.

Стоимость тура составляет с проездом в купейных вагонах по маршруту Москва - Москва – 28 тысяч рублей/взрослый/нижняя полка, 23,7 тысячи/взрослый верхняя полка; по маршруту Санкт-Петербург – Санкт-Петербург 24 тысячи рублей/взрослый/нижняя полка, 20,5 тысяч рублей/взрослый/верхняя полка. Детям до 10 лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до 5 лет бесплатный, без предоставления места. При оформлении билетов на сайте компании-перевозчика необходимо указывать вокзалы прибытия в Москву (Ленинградский вокзал – Москва Октябрьская Туристическая), в Санкт-Петербург (Витебский вокзал – Ладожский вокзал).