Туризм

Туристский инфоцентр Полистовья откроется в Пскове 17 марта

Туристский информационный центр и фотовыставка Полистовского заповедника откроются в Пскове 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

«Кто может организовать знакомство с Псковской областью? Кто может предоставить информацию по интересным туристским маршрутам региона? Кто знает обо всех актуальных мероприятиях региона? Конечно, сотрудники Туристского информационного центра Пскова!» - говорится в сообщении.

На открытие приглашаются туристические операторы региона. «В ходе мероприятия можно будет познакомиться с туристскими предложениями области, завести полезные знакомства, да и просто провести время с пользой!» - добавили в пресс-службе.

Начало мероприятия в 10.30. Адрес: Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина).