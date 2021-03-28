Псков вошел в число самых популярных железнодорожных направлений на майские праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Туту.ру.
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны путешественникам для поездок на майские праздники в 2021 году. Изучался расширенный период с 1 по 10 мая.
Топ-20 железнодорожных направлений по России с 1 по 10 мая
|
Направление
|
Позиция в рейтинге, 2021
|
Средний чек в одну сторону, 2019
|
Средний чек в одну сторону, 2021
|
Динамика среднего чека 2021 к 2019
|
Москва — Санкт-Петербург
|
1
|
2281
|
2289
|
0%
|
Москва — Казань
|
2
|
2717
|
3088
|
+14%
|
Москва — Нижний Новгород
|
3
|
1029
|
1323
|
+29%
|
Казань — Екатеринбург
|
4
|
2126
|
2106
|
-1%
|
Москва — Кисловодск
|
5
|
5094
|
5400
|
+6%
|
Москва — Адлер
|
6
|
5205
|
5490
|
+5%
|
Москва — Сочи
|
7
|
4688
|
6379
|
+36%
|
Москва — Волгоград
|
8
|
3040
|
3386
|
+11%
|
Москва — Псков
|
9
|
2825
|
2777
|
-2%
|
Москва — Петрозаводск
|
10
|
2976
|
2861
|
-4%
|
Москва — Брянск
|
11
|
696
|
674
|
-3%
|
Москва — Воронеж
|
12
|
1217
|
1503
|
+24%
|
Москва — Симферополь
|
13
|
—
|
5944
|
—
|
Москва — Белгород
|
14
|
1742
|
2577
|
+48%
|
Санкт-Петербург — Тверь
|
15
|
1828
|
1653
|
-10%
|
Санкт-Петербург — Нижний Новгород
|
16
|
2997
|
3370
|
+12%
|
Москва — Ростов-на-Дону
|
17
|
3899
|
4363
|
+12%
|
Санкт-Петербург — Брянск
|
18
|
2274
|
2358
|
+4%
|
Москва — Владимир
|
19
|
743
|
719
|
-3%
|
Сочи — Краснодар
|
20
|
594
|
1031
|
+74%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Самое популярное железнодорожное направление на майские праздники - это маршрут Москва - Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с «докоронавирусным» 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону
Маршрут Москва - Псков находится на девятой строчке рейтинга. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 2 777 рублей.
Выбор зарубежных железнодорожных направлений у россиян сейчас не очень большой: только Белоруссия и Абхазия. Средний чек на направлении Москва - Минск вырос почти на треть в сравнении с 2019 годом, а по маршруту Москва - Гагра - на 44%.
Средний чек за железнодорожные билеты за рубеж с 1 по 10 мая составляет 3 567 рублей за билет в одну сторону, в 2020 году он был равен 2 306 рублям, а в 2019 году - 4 064 рублям.
Топ-5 железнодорожных направлений за рубеж с 1 по 10 мая
|
Направление
|
Позиция в рейтинге, 2021
|
Средний чек в одну сторону, 2019
|
Средний чек в одну сторону, 2021
|
Динамика среднего чека 2021 к 2019
|
Москва — Минск
|
1
|
3380
|
4440
|
+31%
|
Краснодар — Гагра
|
2
|
1149
|
1286
|
+12%
|
Москва — Орша
|
3
|
2136
|
4740
|
+122%
|
Москва — Гагра
|
4
|
2785
|
4007
|
+44%
|
Ростов-на-Дону — Гагра
|
5
|
1722
|
1638
|
-5%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру