Туризм

Псков вошел в число самых популярных железнодорожных направлений на майские праздники

Псков вошел в число самых популярных железнодорожных направлений на майские праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления наиболее интересны путешественникам для поездок на майские праздники в 2021 году. Изучался расширенный период с 1 по 10 мая.

Топ-20 железнодорожных направлений по России с 1 по 10 мая

Направление Позиция в рейтинге, 2021 Средний чек в одну сторону, 2019 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека 2021 к 2019 Москва — Санкт-Петербург 1 2281 2289 0% Москва — Казань 2 2717 3088 +14% Москва — Нижний Новгород 3 1029 1323 +29% Казань — Екатеринбург 4 2126 2106 -1% Москва — Кисловодск 5 5094 5400 +6% Москва — Адлер 6 5205 5490 +5% Москва — Сочи 7 4688 6379 +36% Москва — Волгоград 8 3040 3386 +11% Москва — Псков 9 2825 2777 -2% Москва — Петрозаводск 10 2976 2861 -4% Москва — Брянск 11 696 674 -3% Москва — Воронеж 12 1217 1503 +24% Москва — Симферополь 13 — 5944 — Москва — Белгород 14 1742 2577 +48% Санкт-Петербург — Тверь 15 1828 1653 -10% Санкт-Петербург — Нижний Новгород 16 2997 3370 +12% Москва — Ростов-на-Дону 17 3899 4363 +12% Санкт-Петербург — Брянск 18 2274 2358 +4% Москва — Владимир 19 743 719 -3% Сочи — Краснодар 20 594 1031 +74%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Самое популярное железнодорожное направление на майские праздники - это маршрут Москва - Санкт-Петербург. Средний чек по сравнению с «докоронавирусным» 2019 годом почти не изменился и составляет 2 289 рублей за билет в одну сторону

Маршрут Москва - Псков находится на девятой строчке рейтинга. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 2 777 рублей.

Выбор зарубежных железнодорожных направлений у россиян сейчас не очень большой: только Белоруссия и Абхазия. Средний чек на направлении Москва - Минск вырос почти на треть в сравнении с 2019 годом, а по маршруту Москва - Гагра - на 44%.

Средний чек за железнодорожные билеты за рубеж с 1 по 10 мая составляет 3 567 рублей за билет в одну сторону, в 2020 году он был равен 2 306 рублям, а в 2019 году - 4 064 рублям.

Топ-5 железнодорожных направлений за рубеж с 1 по 10 мая

Направление Позиция в рейтинге, 2021 Средний чек в одну сторону, 2019 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека 2021 к 2019 Москва — Минск 1 3380 4440 +31% Краснодар — Гагра 2 1149 1286 +12% Москва — Орша 3 2136 4740 +122% Москва — Гагра 4 2785 4007 +44% Ростов-на-Дону — Гагра 5 1722 1638 -5%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру