Туризм

Катер «Талабск» начнет перевозить пассажиров на Залитские острова с 26 мая

Администрация Псковского района сообщает жителям и гостям Залитских островов о начале навигации катера «Талабск». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, навигация откроется с 26 мая.

Пассажирские перевозки осуществляются между материковой частью Псковского района и межселенной территорией - территорией Талабских островов, катер курсирует по маршруту «деревня Толбица - остров им. Залита - остров им. Белова», а также в обратном направлении.

Взрослый билет на катер от Толбицы до острова имени Залита будет стоить 200 рублей, детский — 100 рублей. До острова имени Белова взрослый билет будет стоить 250 рублей, детский — 120. Поездка между островами обойдется в 100 рублей.

Дети до 5 лет перевозятся бесплатно, дети с 5 до 10 лет - по детским тарифам, уточнили в районной администрации.

Напомним, ранее администрация Псковского района объявила конкурс на закупку еще двух муниципальных катеров, которые будут курсировать на Талабские острова, и объявила конкурс на лучшее название для них.