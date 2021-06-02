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Туризм

Эксперты рассказали об изменении цен на отдых в России и за рубежом

03.06.2021 09:13|ПсковКомментариев: 0

Средний чек при бронировании организованного тура по России на это лето достиг 64,2 тысячи рублей, увеличившись на 36% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Travelata.ru. Туры за рубеж подорожали на 39%, до 121,5 тысячи рублей.

Аналитики связывают рост цен с ослаблением рубля и ограниченным числом доступных зарубежных направлений. Дополнительную роль сыграл эффект низкой базы лета 2020 года: относительно докризисного 2019 года средний чек на покупку тура по России вырос только на 3,3%, за рубеж — на 14%, отмечают в Trevelata.ru. Но есть и другие оценки: по данным Level.travel, отдых внутри страны в этом году обходится в 67 тысяч рублей, что на 31% дороже, чем летом 2019 года.

По данным Travelata.ru, на РФ приходится 51% забронированных туров на лето, что сопоставимо с 2020 годом. А вот относительно докризисных значений показатель заметно вырос: в 2019 году, по данным Level.travel, отечественные курорты формировали лишь 9% продаж. По подсчетам туроператора «Алеан», 49% путешествующих по стране организованных туристов летом примет Краснодарский край, 20,9% — Крым, а 12,7% — Кавминводы. Средний чек на организованный тур в Сочи на август составляет 38,3 тысячи рублей, что на 6% меньше, чем в 2019 году. Анапа и Геленджик, напротив, показали рост на 6% (до 53,2 тысячи рублей) и 5% (до 49,6 тысячи рублей) соответственно.

«Мы периодически фиксируем факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка», - сказала о ценообразовании в мае 2021 года глава Ростуризма Зарина Догузова, «Прайм».

Глава «Алеана» Илья Уманский говорит, что удешевление авиаперевозок на фоне избытка бортов и субсидирования рейсов на внутренние курорты компенсирует рост цен в отелях.

Доля Турции в структуре спроса организованных туристов, по оценкам Travelata.ru, из-за ограничения авиасообщения до 21 июня за год размылась с 47% до 26%. Сейчас в статистике отображаются преимущественно туры с вылетом в июле—августе, которые туроператоры пока не аннулируют. Ожидаемо пользуется спросом у россиян отдых в Абхазии, куда забронировали туры 6% против 2% годом ранее. Среди других доступных зарубежных направлений лидируют Кипр с долей в 4% и Тунис — 3%. Египет, Греция, Куба и ОАЭ формируют по 2% продаж. В Level.travel добавляют, что доля Мексики и Мальдив составляет по 1%.

Поездки на зарубежные курорты дороже, чем отдых внутри страны. По оценкам Travelata.ru, средний чек при бронировании тура в Турцию составляет 119,5 тысячи рублей, это на 36% выше год к году. Для Кипра показатель относительно лета 2019 года вырос на 34%, до 147 тысяч рублей, Туниса — на 23%, до 119 тысяч рублей. Отдых в Абхазии подорожал на 22%, до 54 тысяч рублей. А вот колебания цен по менее востребованным у массового туриста направлениям оказались не такими существенными. Так, средний чек путешествия на Мальдивы летом, по данным Level.travel, составляет 285,2 тысячи рублей, это на 17% выше значения двухлетней давности. Расходы на Кубу за тот же период выросли на 11%, до 193,2 тысячи рублей.

Представитель Национальной сети турагентств Игорь Блинов уверен, что летний отдых за рубежом для россиян в целом подорожал в среднем на 60–70%.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева при этом констатирует, что сейчас активно бронируется зарубежный отдых, приводя в пример ОАЭ. Путешественники, ориентированные на бюджетный отдых, по ее словам, делают выбор в пользу российских курортов. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин прогнозирует, что за счет этого в текущем году курорты Крыма и Краснодарского края смогут дополнительно привлечь 3–4 млн человек.

По его словам, ценообразование на размещение в российских отелях будет зависеть от открытия Турции: если туда поедет часть россиян, то стоимость проживания на курортах РФ снизится. Аналогичный прогноз формулирует гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук, добавляя к нему перспективу возобновления чартерных рейсов в Египет.

Теги: #туризм #отпуск #отдых
Источник: Псковская Лента Новостей
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