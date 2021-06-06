Туризм

Ростуризм разбирается с полетами на закрытые курорты

Ростуризм уведомил туроператоров о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. Об этом пишет газета «Коммерсант».

В этом случае, предупреждает ведомство, операторы несут ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг.

Письмо последовало за аналогичной телеграммой Росавиации в адрес авиакомпаний, ее текст 5 июня опубликован на портале Tourdom. В документе поясняется, что оформление билетов туристам на грузопассажирские рейсы за границу «возможно только при наличии решения оперштаба (по борьбе c коронавирусом в РФ - ред.) и разрешения авиавластей иностранных государств».

Сейчас по решению оперштаба для россиян доступны 43 страны, включая Хорватию, Марокко, Грецию, Египет (Каир), куда путешественники летают на грузопассажирских и обычных рейсах.



Ограничителем остается высокая цена из-за низкой частоты, говорит собеседник «Ъ» на туррынке. По его словам, на грузопассажирских рейсах организованные тургруппы сейчас в основном летают на Кипр и в Тунис, которых нет в списке оперштаба.

Поводом для решения Росавиации стали многочисленные претензии туроператоров, жаловавшихся на то, что перевозить на грузопассажирских рейсах могут только «конкуренты с административным ресурсом», полагает один из источников газеты.