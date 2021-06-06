Туризм

«Европа Плюс» приглашает псковичей в Черногорию за новым вкусом

С 20 по 27 июня «Европа Плюс» вновь совершит увлекательную экспедицию. На этот раз при поддержке компании «Чистая Линия» ведущие популярного утреннего шоу «Бригада У» Джем, Вэл и Вики вместе со слушателями радио №1 в России* отправятся в путешествие в Черногорию, чтобы найти там экзотические ингредиенты и создать мороженое, которое еще никто не пробовал.

Передвигаясь на самолете, автомобиле, яхте и пешком, исследователи каждый день в прямом эфире будут рассказывать многомиллионной аудитории «Европы Плюс» о своих приключениях и необычных компонентах для мороженого. «В поисках вкуса» они преодолеют горные пики и узкие каньоны, древние крепости и современные города, густые леса, быстрые реки, глубокие озера, пиратские бухты и даже выйдут в открытое море.

Присоединиться к команде «Европы Плюс» сможет каждый, кто заполнил заявку на icecream.europaplus.ru. До 17 июня претенденты примут участие в розыгрыше, по итогам которого «Бригада У» выберет пару счастливчиков. Именно их ждет захватывающее путешествие в Черногорию.

Новый вкус мороженого страна узнает 26 июня, после чего лимитированная партия десерта поступит в открытую продажу. А 28 июня ведущие «Бригады У» поделятся впечатлениями от поездки и эмоциями по поводу новоизобретенного мороженого.

«Бригада У» регулярно удивляет своих поклонников оригинальными экспериментами. Так, в феврале 2020 года Джем, Вэл и Вики провели эфир со Шпицбергена — самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты. Это достижение зафиксировали специалисты знаменитой Книги «Гиннес. Мировые рекорды». А в декабре 2020-го они поднялись на Эльбрус, самую высокую гору Европы, и разбудили Россию, находясь на высоте более 4200 метров.

Всю информацию о проекте «В поисках вкуса» и прямые включения из Черногории можно услышать в эфире «Европы Плюс» и увидеть на icecream.europaplus.ru, в мобильном приложении и страницах радиостанции в социальных сетях.

Слушайте Европу Плюс в Пскове на частоте 102.1 FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно ее выбирают около 9,3 млн человек (14,5% населения), еженедельно — около 21,3 млн человек (33,2% населения), доля рынка по аудитории — 8%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 373 пункта установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru. Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, Twitter, YouTube. Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index РОССИЯ 100К+, ОКТЯБРЬ 2020 – МАРТ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share, возраст 12+.

Источник: «Европа Плюс».