Туризм

Персонал для развития туризма нужно готовить на месте — директор Пушкинского заповедника

Большая проблема Пушкинских Гор — кадровый вопрос, сказал директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН.

«Проблема всех Пушкинских Гор - будь то частные гостиницы и кафе или муниципальные учреждения - нехватка квалифицированных специалистов, которые могли бы на должном уровне оказывать услуги гостям Пушкинского заповедника», - заметил Георгий Василевич, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор Пушкинского заповедника напомнил, что раньше в Пушкиногорском районе работало закрытое училище, в котором готовили специалистов, персонал для работы в сфере туризма. «Персонал для развития туризма нужно готовить на месте», - отметил Георгий Василевич и добавил, что для решения кадровой проблемы музея необходимо воссоздавать существовавшее ранее образовательное учреждение.