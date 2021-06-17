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Туризм

Перегретый отпуск

17.06.2021 15:54|ПсковКомментариев: 0

Нашего человека не запугать. Если он решил - на море, а билетов на самолет уже нет, то поедет двое суток в автобусе через всю страну. Где наступившим летом отдыхают псковичи, сколько стоят такие вояжи, кто перехватил у местных билеты до Крыма из родного аэропорта и какую связь специалисты видят между закрытием Турции и ростом цен в строительных магазинах.

 

Фото: pixabay.com.

Пулково-4

«Перегрев» - коротко, но емко описала ситуацию на российском юге глава Ростуризма Зарина Догузова. Речь вовсе не о состоянии северного туриста, уснувшего на солнце. А про местных и их аппетиты.

«Всё Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено, - в интервью «Известиям» констатировала Догузова. - Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен».

На днях появилась информация, что билеты из Пскова в Симферополь распроданы до 13 августа, а в обратном направлении — до 31 августа. Однако полетят в Крым из аэропорта «Княгиня Ольга» вовсе не псковичи.

«Авиакомпания провела акцию по снижению цен. На человека туда и обратно — 5200 рублей. В основном билеты раскупили жители Петербурга, - рассказывает Татьяна Калинина, директор турфирмы «Отдых круглый год». - Питерцы на форуме писали, что Псков — это «Пулково-4», а 300 километров проехать не проблема».

Иногда билеты еще можно «поймать», но это дело случая и везения. Да и цена уже совсем не акционная.

Тех, кто с перелетами из Пскова не подсуетился, сейчас отправляют из Петербурга за 17-18 тысяч. В таких условиях выгоднее покупать турпакет, по словам Татьяны Калининой цены начинают от 25-30 тысяч за двоих с перелетом, трансфером и проживанием.

Или — двое суток в одну сторону на автобусе. В пользу такого варианта выбор сделала псковичка Инга. Прямой рейс Псков — Судак обойдется в 8 тысяч рублей на человека. Бронь гостевого дома — 40 тысяч рублей, зато на четверых и на целых 11 дней.

«В Крыму я была, знаю, что с инфраструктурой там большая беда, зато виды красивые, более-менее недорогое жилье, если выбирать не самые популярные города, - говорит девушка о преимуществах выбранного направления. - В Сочи, по нашим расчетам, вышло бы гораздо дороже. Мы выбрали Судак. Во-первых, там есть Генуэзская крепость, недалеко находится Новый Свет и другие достопримечательности. Никто из нашей компании там не был. С собой на человека планируем брать около 15-20 тысяч, но хотелось бы потратить меньше. Конечно, мне есть с чем сравнивать. К примеру, в Турции за те же деньги мы жили в отеле с системой «все включено». Была бы она открыта, возможно, поехали бы туда. Но при выборе мы ориентировались в большей степени на наших мам, которые панически боятся летать на самолете, поэтому особых вариантов у нас не было».

Ближняя альтернатива

Билеты в Сочи из Пскова стоят те же 17-18 тысяч — астрономическая сумма для поездки на отечественный курорт. И ладно было дело ограничивалось округлившимися глазами на сайте бронирования.

«Не все готовы ехать на наш юг из-за количества народа, толкучки на пляже, - делится наблюдениями Татьяна Калинина. - Предполагают, что не будет достойного сервиса, плюс пандемия. Некоторые просто говорят, что в этом году на море не поедут вообще».

Альтернатива — наш Северо-Запад. Семья псковички Екатерины провела в Калининграде четыре дня. Поездка вышла бюджетной, а хорошая погода повлияла на оценку «отлично» для балтийского берега. Билеты на троих туда-обратно обошлись в 21 тысячу рублей. Еще 11 тысяч отдали за апартаменты в центре города. По 800-1200 рублей за человека тратили на экскурсии. Один раз сходили в супермаркет на 1500 рублей, дважды отдали в ресторанах (обед с горячим, но без алкоголя) 1500 и 2000 рублей.

«Были бы дожди, может, и не так понравилось бы, - признает Екатерина. - Ездили к морю в прекрасные пригороды, даже плечо обгорело. Я купаться не люблю, самоцелью это не было, на море я люблю только смотреть. Народу было немного, в то время как знакомая прислала фотку из Крыма: человек на человеке. А в Калининграде все спокойно, люди приветливые, ценники в магазинах примерно, как у нас».

Опасности Кипра

Открыты Греция и Египет, но самолеты летают только до Афин и Каира. Не каждый готов к длительному трансферу. Турция пока закрыта до 21 июня. По словам директора турбюро «Континент» Светланы Барановой, оптимизм по поводу ее открытия убавляется с каждым днем, особенно после ужесточения в Москве коронавирусных ограничений.

«Отдых - не первая потребность человека. И судя по ценам в строительных магазинах, люди уже перераспределили денежные потоки», - делает Светлана Баранова невеселые для отрасли выводы: часть отпускников потратит законный отдых не на поездки, а на стройку.

Туристы с наиболее авантюрным складом личности выбирают Кипр. Но туда из России летают только вывозные грузо-пассажирские рейсы.

«Какими-то путями просачиваются, но мы на себя не хотим брать ответственность за подобные поездки. Случись что, кто будет вызволять? - говорит Светлана Баранова об опасности подобных путевок. - Люди едут на свой страх и риск, рейсы в любой момент могут быть отменены. Посчитает Росавиация, что всех вывезла, и самолеты закончатся. Не думаю, что в нынешней ситуации будут по 50 евро в день выплачивать, как это было в прошлом году. Будут сложности с приобретением обратных билетов, как они возникли после запрета на Турцию. Те, кто летели через Стамбул, оказались перед необходимостью переплачивать раза в три-четыре».

Псковичка Анастасия летит на Кипр с мамой и дочкой. Путевку купили за 270 тысяч рублей. В прошлом году за эти деньги отдыхали в двухкомнатном номере пятизвездочного отеля в Греции, на этот раз комната будет одна, а звезд только четыре.

Сложностей семье перед поездкой подкинул коронавирус. Для въезда нужен ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Еще весной 78-летняя мама привилась. Оказалось, что выданная в поликлинике бумажка за границей силы не имеет, нужна электронная версия с «Госуслуг». Анастасии пришлось спешно регистрировать маму на портале, заводить той онлайн-банк для подтверждения личности, запрашивать в поликлинике выгрузку сертификата. За несколько дней до поездки стало понятно, что прождать можно напрасно, и тест делать все равно придется. Но о сделанном выборе, несмотря на все риски и дополнительную суету, семья не жалеет.

«На российский юг в жизни не поеду. Платить надо за каждый вздох, путевку купишь за 60 тысяч, а потратишь в итоге все 300. Пляжи галечные, ноги можно сломать, а море — болото с грязной водой», - Анастасия безжалостна к отечественным курортам.

Домашняя стратегия

По-настоящему открытые для россиян в июне 2021 года - традиционно зимние направления, вроде Мексики, Мальдив и Сейшел. Популярностью у псковичей они не пользуются.

«Люди даже об этом не спрашивают, не наш вариант. Во-первых, стоит безумно дорого, - поясняет Светлана Баранова. - Во-вторых, не совсем сезон, не все готовы летом лететь на ту половину земли, когда и в Пскове больше 28 градусов обещают».

А если не видно разницы, зачем лететь дальше? Неочевидный, но вполне рабочий вариант в этот тридцатиградусный июнь - «курорты Псковского края». Правда, о городских пляжах придется забыть, вода в Пскове и Великих Луках не соответствует санитарным нормам, таково заключение Роспотребнадзора.

«Поедем на Кирпичи купаться в Черехе. Там неглубоко и чисто, места проверенные, - делится планами на предстоящий отпуск еще одна псковичка Елизавета. - А получится, доедем до "Лукоморья", там пляж отличный. Если повернуться к соснам спиной, можно представить, что ты на море. Думаем пока, не устроить ли там пару ночевок. Посмотрели, цены вполне нормальные. Вот и поездка получится».

Псковское море.

«Отели Псковской области рады принять гостей, - подтверждает Светлана Баранова. - Постоянно слышу от клиентов: "На юг не поеду, там много народу, заграницы не дождаться. Вот пришли за ваш "Плесков" заплатить". Пусть и расстояние такое же, как до дачи, но смена обстановки и отсутствие домашних хлопот делают свое дело».

Подобная стратегия - удел самых отчаявшихся. Или наиболее разумных?

Юлия Магера

Теги: #туризм #отпуск
Источник: Псковская Лента Новостей
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