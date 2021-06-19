Туризм

Греция обязала россиян сдавать тесты на коронавирус на границе

Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов, теперь им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе.

Решение опубликовала официальная газета правительства. Новые правила вступят в силу в 6.00 30 июня, пишет РИА Новости.

Накануне Греция продлила до 3 июля правила въезда для иностранцев, но уже сегодня в них внесли изменения, касающиеся только граждан России.

В документе говорится: «постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий:

им поставлен отрицательный результат лабораторного исследования с помощью ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста на антигены коронавируса (экспресс-тест COVID),

быть диагностированными отрицательно в ходе обязательного лабораторного теста с помощью ПЦР или теста с использованием экспресс-теста на антиген коронавируса COVID-19 (экспресс-тест) в точках въезда, с пребыванием в зоне контроля до выдачи результата проверки и с обязательным временным ограничением в случае положительного результата».

Новые правила распространяется на россиян от 12 лет.