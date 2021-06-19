Греция обязала россиян сдавать тесты на коронавирус на границе

Власти Греции изменили правила въезда в страну для российских туристов, теперь им необходимо будет сдать тест на коронавирус прямо на границе.
Решение опубликовала официальная газета правительства. Новые правила вступят в силу в 6.00 30 июня, пишет РИА Новости.
Накануне Греция продлила до 3 июля правила въезда для иностранцев, но уже сегодня в них внесли изменения, касающиеся только граждан России.
В документе говорится: «постоянные жители Российской Федерации въезжают в страну при соблюдении следующих условий:
Новые правила распространяется на россиян от 12 лет.