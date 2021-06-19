Туризм

Псков вошел в топ-3 бюджетных направлений для туристов в июле

Псков вошел в топ-3 бюджетных направлений для туристов в июле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список бюджетных авианаправлений из Москвы на июль. Анализировались данные по билетам, оформленным после 15 июня, с датами перелета с 1 по 31 июля.

Список бюджетных авианаправлений на июль с вылетом из Москвы возглавляет Брянск. Средний чек туда возглавляет 913 рублей в одну сторону. На втором месте в рейтинге бюджетных направлений из Москвы находится Псков: средний чек за перелет в одну сторону равен 3 088 рублям. Замыкают тройку Чебоксары, средний чек за перелет туда равен 3 125 рублям.