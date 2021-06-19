Туризм

Михаил Ведерников посоветовал псковичам летать в Калининград

Михаил Ведерников посоветовал псковичам летать в Калининград. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

Глава региона поздравил Калининградскую область с 75-летием со дня образования. «Почти ровесники с Псковской областью», - отметил он.

По словам Михаила Ведерникова, Калининградская область — красивая, богатая и удивительная земля, на которой живут трудолюбивые, активные и творческие люди. «Уверен, что область и дальше будет динамично развиваться», - подчеркнул губернатор Псковской области.

«Благодарен судьбе за возможность работать в этом замечательном регионе и быть полезным. Сегодня между Псковом и Калининградом регулярное авиасообщение. Летайте. Общайтесь. Познавайте», - добавил Михаил Ведерников.