Туризм

В Турции не собираются ужесточать меры для российских туристов

Власти Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов. Об этом сообщили в турецком посольстве в Москве.

Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал на фоне роста числа случаев COVID-19 в стране ужесточить меры по отношению к российским туристам.

«Сегодня, после заявления профессора господина Мехмета Джейхана, сделанного в Twitter, в ряде российских СМИ распространились новости о возможном ужесточении мер в Турции по отношению к российским туристам из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», - цитирует РИА Новости заявление дипмиссии.

Отмечается, что Турция успешно справляется с вызовами в период пандемии благодаря развитой системе здравоохранения и своевременно принятым мерам. «Кроме того, внедренная в стране программа "Сертификации безопасного туризма" включает в себя свод правил и мер предосторожности для гарантии гостям страны безопасного и комфортного отдыха», - говорится в заявлении посольства.

Напомним, с 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.