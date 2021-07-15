Туризм

В туротрасли ожидают разрешения чартеров на курорты Египта в августе

Высока вероятность, что до конца августа будут разрешены чартеры на египетские курорты. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

РСТ ранее обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить их запуск, пишет газета «Известия».

«Комиссия (Роспотребнадзора и Ростуризма) закончила работу, отзывы положительные — поэтому практически ничего уже не мешает открытию чартеров в Египет. Именно это — следующий этап, а не увеличение числа регулярных рейсов из России. И ситуация тут будет зависеть уже не от COVID-19, а от спроса и готовности авиакомпаний и туроператоров генерировать поток в Египет. Все-таки, август — жаркий месяц, и большинство туристов предпочтут поездки в сентябре-октябре-ноябре», — сказал он.

Кроме увеличения квот из Москвы на курорты Египта оперштаб может разрешить и региональную квоту, как это было с Каиром — по два рейса в неделю из международных аэропортов России. В этот раз основной уклон должен быть сделан на вылеты из субъектов.