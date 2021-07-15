Туризм

Администрация Пскова улучшит велосипедный туристический маршрут

Администрация Пскова и управление городского хозяйства улучшат инфраструктуру велосипедного туристического маршрута по городу. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобызь.

«Комитет получил много критических замечаний о безопасности дорог велосипедного маршрута и качестве инфраструктуры. Мы предлагали маршрут по Окольному городу, но теперь УГХ вышло к нам с инициативой соединить сеть дорожек и, возможно, включить в нее спальные районы. Для этого нужно будет поработать над маркировкой, понизить бордюрные камни, где это необходимо и правильно пустить потоки для безопасности велосипедистов и пешеходов», - подчеркнула Кристина Кобызь.

Она отметила, что комитет выпускает специальные брошюры об организации велосипедных маршрутов, и эта работа будет продолжаться.