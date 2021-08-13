Туризм

«Грибы и гении растут в провинции»: турмаршрут псковички представлен в финале всероссийского проекта

Жительница Псковской области Светлана Кузнецова стала финалисткой первого этапа всероссийского проекта «Открой свою Россию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по туризму.

Финалистами первого этапа всероссийского проекта стали 33 «продюсера впечатлений», которых высоко оценила конкурсная комиссия. Организаторы отметили, что финалисты запомнились знанием истории локаций и предложили самые эмоциональные, продуманные и аутентичные маршруты. 66 маршрутов охватывают все восемь федеральных округов и проходят по 36 субъектам Российской Федерации.

Представительница Псковской области Светлана Кузнецова пошла в топ-33 продюсеров с двумя турами: «Грибы и гении растут в провинции» и «"У Лукоморья..." - это где?».

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».