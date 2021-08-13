Туризм

Выставка «Музейные маршруты России» откроется в Пскове 26 августа

Ряд мероприятий пройдут в Псковской области в конце августа в рамках нового проекта Минкульта «Музейные маршруты России», к которому псковский регион присоединился в июле текущего года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, 26 августа в детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова откроется выставка «Музейные маршруты России», после чего состоится проектно-аналитическая сессия по вопросам механизмов продвижения музеев.

Кроме того, на этот день запланирована презентация музеев Псковской области и регионального событийного календаря. В экскурсионную программу участников мероприятия войдут посещение Псковского кремля, Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, Изборского музея-заповедника (здесь состоится экспертный круглый стол и методическое совещание), музея-усадьбы народа сето в деревне Сигово.

Напомним, новый проект Минкультуры РФ «Музейные маршруты России» был запущен в Калуге. В нем участвуют 10 российских регионов, в том числе Псковская область. На мероприятиях проекта эксперты обсуждают вопросы сохранения культурного, духовного, исторического наследия страны, систематизации и развития музейного туризма, увеличения количества посетителей музеев, географически и тематически входящих в культурно-познавательные проекты.