Выставка «Музейные маршруты России» открылась в Пскове

Открытие выставки «Музейные маршруты России» состоялось в Пскове сегодня, 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Она добавила, что основной задачей таких мероприятий Минкульт видит объединение всех федеральных, региональных и муниципальных маршрутов России для привлечения туристов в регионы России и развития страны.
Она отметила, что в Псковской области находится 44 музея, востребованных на федеральном уровне. «Здесь гости региона могут пройтись по средам Александра Невского, Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Пушкина и Софьи Ковалевской. Добро пожаловать в Псковскую область! Россия начинается здесь! Мы ждем туристов и будем ждать в еще большем количестве!» - подчеркнула Вера Емельянова.
Сегодня во время работы конференции участники обсудят лучшие практики взаимодействия с туристами, пояснил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь РГ по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев.
По его словам, программа «Серебряное ожерелье России» призвана формировать интерес к музеям как к точкам, благодаря которым путешествие становится действительно интересным туристу.