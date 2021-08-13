Туризм

Выставка «Музейные маршруты России» открылась в Пскове

Открытие выставки «Музейные маршруты России» состоялось в Пскове сегодня, 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наша программа "Музейные маршруты России" в этом году охватывает 5 регионов и 10 городов. Начинается она в Пскове. Через некоторое время мы отправимся в Смоленск, Красноярск и Саранск, а затем подведем итоги на культурном форуме в Санкт-Петербурге, где также определим план работы на 2022 год», - отметила заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Гомонюк.

Она добавила, что основной задачей таких мероприятий Минкульт видит объединение всех федеральных, региональных и муниципальных маршрутов России для привлечения туристов в регионы России и развития страны.

«Сегодняшнее мероприятие проходит на территории Псковской области - региона с уникальными памятниками. Познакомиться с ними будет полезно новому поколению, да и всем тем, кто хочет своими глазами увидеть Россию и потрогать ее руками», - выступила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова.

Она отметила, что в Псковской области находится 44 музея, востребованных на федеральном уровне. «Здесь гости региона могут пройтись по средам Александра Невского, Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Пушкина и Софьи Ковалевской. Добро пожаловать в Псковскую область! Россия начинается здесь! Мы ждем туристов и будем ждать в еще большем количестве!» - подчеркнула Вера Емельянова.

Сегодня во время работы конференции участники обсудят лучшие практики взаимодействия с туристами, пояснил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, ответственный секретарь РГ по развитию межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев.

«Сейчас мы наблюдаем повышение мобильности туристов. Люди путешествуют осознанно, с интересом, получают уникальные аутентичные впечатления. Поэтому маршрут "Серебряное ожерелье России" работает, и очень востребован. Маршрут оказался хорошо поддержан развитием транспортной инфраструктуры, и добираться в Псковскую стало еще удобнее. Все это возможно благодаря тесному взаимодействию», - подчеркнул Сергей Корнеев.

По его словам, программа «Серебряное ожерелье России» призвана формировать интерес к музеям как к точкам, благодаря которым путешествие становится действительно интересным туристу.