Туризм

Успей в последний вагон кешбэка: компания «Славянский тур» приглашает в путешествия по России

«Если вам уже совершенно некогда отдохнуть — значит, самое время отдохнуть», - шутил американский журналист Сидни Харрис. К тому же сейчас вы еще успеете вернуть до 20% стоимости тура по России: до 31 августа включительно можно стать участником программы туристического кешбэка.

Куда вы хотели бы отправиться? В теплый Крым, солнечные Сочи, прекрасную Анапу или «кузницу здоровья» - Кавказские Минеральные Воды? А может быть, западнее - в удивительный Калининград? Или в санатории по всей России? Компания «Славянский тур» поможет вам оказаться там в считанные дни и подскажет, что необходимо для того, чтобы правильно оформить кешбэк.

Самое важное: до 31 августа выбранный тур необходимо оплатить картой «Мир», зарегистрированной ЗДЕСЬ, в путешествие можно отправиться с 1 октября и вернуться до 24 декабря 2021 года включительно.

Ознакомиться с предложениями можно на сайте компании в разделе «Туры с кешбэком», здесь же можно заказать поездку, нажав соответствующую кнопку. Далее с вами свяжется менеджер, уточнит детали и подтвердит тур.

Например, в Калининград можно отправиться от 13650 рублей (продолжительность: 4, 5, 6 и 7 дней), в Крым - от 17000 рублей, в Сочи - от 15000 рублей, в Анапу - от 17000 рублей, в КавМинВоды - от 25000 рублей (продолжительность от 3 дней и больше).

Душа просит чего-нибудь необычного? Поехали любоваться карельскими пейзажами на ретропоезде! Отправление с Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге. За 3 дня вы увидите горный парк Рускеала, водопады Ахвенкоски, комплекс "Бастионъ", Чертову гору, побываете в национальном парке Ладожские шхеры и парке Ваккосалми, посетите центр шунгита, а свободный день сможете посвятить поездке на Валаам. Стоимость - от 6250 рублей.

Мечтали проехать по Золотому кольцу России? Осмотрите все лучшее за 3 дня: Москва - Сергиев Посад – Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома - Костромская слобода – Иваново – Суздаль – Владимир - Москва. Стоимость - от 11400 рублей. Четыре дня на Байкале? Ну, здравствуй, волшебное озеро! Иркутск – Тальцы – Листвянка – Иркутск - от 17500 рублей. А еще есть путешествия по Вологодчине, Адыгее, Кольскому полуострове, Казани и заповедникам Будды (Калмыкия).

Все подробности, даты и цены - у менеджеров компании «Славянский тур».

Не откладывайте отдых на завтра: сегодня он обойдется дешевле!

КОНТАКТЫ

Главный офис компании «Славянский тур»

ул. Гоголя, 14,офис 25

+7 (8112) 79-30-97

туры из Пскова +7 (964) 316-35-73

Дополнительные офисы

ТК «Акваполис», 1 этаж

+7 (8112) 700-700

ТРК «Фьорд», 2 этаж

+7 (8112) 33-15-20