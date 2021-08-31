Туризм

Педагоги Псковской области отправились на туристический слет

Ежегодный туристический слет среди педагогических работников Псковской области проходит в национальном парке «Себежский». Об этом руководство Национального парка сообщило в социальной сети.

Фото здесь и далее: Национальный парк «Себежский», заказник «Ремдовский» ВКонтакте.

В этом году к командам Псковской области присоединились педагоги из Республики Беларусь, и мероприятие приобрело международный характер, отметили в Нацпарке.

На открытии слета, 3 сентября, участников поприветствовали начальник отдела экологического просвещения национального парка «Себежский» Екатерина Белорукова, начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов и депутат районного собрания депутатов Себежского района Татьяна Тарасенко.

Организаторы и гости отметили гостеприимство сотрудников Себежского национального парка и необыкновенно живописные пейзажи Себежского края.

Всего в соревнованиях принимает участие 15 педагогических команд из муниципалитетов Псковской области и Республики Беларусь.

На протяжении трех дней, с 3 по 5 сентября, учителя соревнуются в туристическом мастерстве, спортивном ориентировании и конкурсах художественной самодеятельности.