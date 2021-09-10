Туризм

Псковская область представлена в финале проекта «Открой свою Россию»

Два туристических маршрута Псковской области представлены в финале проекта по развитию внутреннего туризма «Открой свою Россию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Два маршрута разработала псковский продюсер впечатлений Светлана Кузнецова. Перед финалом мероприятия автор дорабатывает свои проекты в рамках акселерационной программы. В нее входят модули, посвященные стратегическому видению турпродукта и формированию его образа, созданию бизнес-моделей и актуальных ценностных предложений.

Первый проект представителя Псковской области — «У Лукоморья…» — это где?». Четырехдневный тур включает посещение самых значимых достопримечательностей Псковской области, которые расположены в Пскове, Пушкинских Горах, Старом Изборске. Гостям расскажут об исторических событиях и личностях, имена которых связаны с регионом.

Второй туристический маршрут является межрегиональным и называется «Грибы и гении растут в провинции». Он пролегает с юга на север Псковской области, а также включает посещение Новгородской области. Гости побывают в старинных усадьбах, где жили и работали выдающиеся ученые и писатели, узнают истории о выдающихся исторических личностях.