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Туризм

«Европа Плюс» устроила сумасшедшие выходные в Дубае

22.09.2021 14:57|ПсковКомментариев: 0

Радио «Европа Плюс» устроило для своих слушателей, известных артистов и блогеров и журналистов Crazy Weekend, который прошел в Дубае с 10 по 13 сентября. Частью отдыха стала вечеринка на высоте 12 000 метров и собственный самолет «Европы Плюс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции.  

Отправиться в путешествие мог любой, кто оставил заявку на europaplus.ru и указал, почему именно он или она должны попасть на борт авиалайнера «Европы Плюс». Из многих тысяч претендентов были отобраны самые креативные, заметили организаторы поездки. Каждому из них в прямом эфире звонили ведущие утреннего шоу. Розыгрыш продолжался три недели, а его победителями объявили людей из разных регионов страны.

Особый прием сотню участников акции ждал уже в Домодедово. Для них в зоне регистрации были установлены специальные брендированные стойки, а на медиаэкранах транслировались приветственные ролики. Как отметили на радиостанции, всех вылетающих в это время зарядил хорошим настроением DJ Rompasso. Впервые в истории воздушной гавани, входящей в топ-10 аэропортов Европы по пассажиропотоку, автор девяти платиновых треков сыграл эксклюзивный сет.

После набора высоты самолет, оборудованный современной музыкальной системой JBL, превратился в ночной клуб. Услышав хиты «Европы Плюс», разделся и начал танцевать телеведущий Владимир Маркони. По словам шоумена, таким образом он решил со всеми познакомиться: «Собралась потрясающая команда, нам предстояло провести несколько дней вместе. Поэтому я сразу максимально сократил дистанцию между нами. Это был crazy moment!»

Блогер и певец Кирилл Нечаев развлекал пассажиров каверами на известные песни, а популярная в социальных сетях «училка английского» Мария Батхан дала краткий курс иностранного языка. Исполнила свою мечту и ведущая вечернего шоу РАШ Лена Абитаева — на время полета она стала стюардессой и угощала всех желающих прохладительными напитками. Не остались в стороне ее коллега Антон Комолов и ведущие утреннего шоу «Бригада У» Джем, Вэл и Вики — они провели квиз.

Как отметили организаторы поездки, в Дубае путешественники разместились «в одном из наиболее стильных и тусовочных отелей» — W The Palm, расположенном на знаменитом «пальмовом острове». Там им были доступны лучшие клубы, рестораны и rooftop-бар с 360° видом на Персидский залив.

Отдохнув, туристы на комфортабельных автобусах и под микс топовых треков радиостанции отправились на прогулку по городу. Также они поднялись на высочайшее здание планеты — небоскреб Бурдж-Халифа, а после провели время на 50-метровой яхте с бассейном.

Помимо этого, команда «Европы Плюс» и журналисты ведущих российских СМИ, освещавшие Crazy Weekend, стали первыми посетителями павильона России на международной выставке «ЭКСПО-2020», которая откроется в Дубае только 1 октября.

«Но и на этом развлечения не закончились. Всю ночь напролет счастливчики отрывались на вечеринке, а один из них даже сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Особый вайб на танцполе создал DJ Rompasso и, конечно, Arash & Emelie Fjällström, Звонкий, Radjo и Кирилл Нечаев, исполнившие свои лучшие песни», - рассказали на радиостанции.

Всем увиденным и пережитым победители Crazy Weekend делились в социальных сетях. Всего они опубликовали свыше 3000 фото и видеороликов. На память каждому вручили фирменный мерч, разработанный в рамках коллаборации радиостанции и Visit Dubai — департамента туризма Дубая. Также призы достались и подписчикам «Европы Плюс» в Instagram, активно следившим за поездкой онлайн.

«Почти полтора года многие из нас провели без путешествий, и пришло время наверстать упущенное! Для реализации этого уникального проекта мы объединили ресурсы самых сильных игроков туристической индустрии, представителей одного из лучших мировых курортов и главное музыкальное медиа страны. “Европа Плюс” вновь подтвердила свой статус радио №1 в России и даже смогла на несколько дней продлить лето. А слушатели, я уверен, получили незабываемые впечатления», - сказал генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов.

Наиболее яркие моменты Crazy Weekend войдут в документальный фильм о путешествии, который многомиллионная аудитория «Европы Плюс» увидит совсем скоро. Все подробности акции можно узнать на страницах радиостанции в социальных сетях.

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на частоте 102.1FM.

«Европа Плюс» — радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии. Ежедневно ее выбирают около 9,1 млн человек (14,2% населения), еженедельно — более 21,0 млн человек (32,8% населения), доля рынка по аудитории — 7,6%*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 381 пункт установки передатчиков в 8 странах.

«Европа Плюс» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) — одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания*, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Новое Радио», проект STUDIO 21, радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», еженедельный журнал «Профиль» и сетевое издание profile.ru.

Сайт «Европы Плюс»: europaplus.ru.
Страницы «Европы Плюс» в социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», Instagram, Twitter, YouTube.
Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, R-Index РОССИЯ 100К+, ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 2021, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.

Теги: #туризм #европа плюс псков #отдых
Источник: Псковская Лента Новостей
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