Туризм

Осенью РЖД запустит через Псков новый туристический маршрут

РЖД планируют открыть два новых круговых туристических маршрута из Москвы. Об этом рассказа заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов, передает РИА Новости.

По его словам, этой осенью запустят два направления. Это «Серебряный маршрут» (Москва — Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва) и «Сказы Поволжья» (Москва – Свияжск – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Москва).

Пегов также отметил, что большим спросом среди туристов пользуется Карелия. «Очень сильно "выстрелила" Карелия по итогам летних перевозок, почти 30% к уровню 2019 года за счет того, что привлекли дополнительные продукты», – добавил замглавы РЖД.