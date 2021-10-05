Туризм

Информационную стойку с подсветкой установили на горе Соколихе

Информационную стойку с подсветкой установили на горе Соколихе на средней площадке у монумента в память о Ледовом побоище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

При помощи информационной стойки любой обладатель смартфона путем сканирования QR-кодов может попасть на три разных интернет-ресурса, информирующих о туристических объектах и достопримечательностях Псковской области.

«Новое оборудование с интересом уже протестировала глава Псковского района Наталья Федорова», - отметили в администрации.