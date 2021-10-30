Туризм

Шесть объектов Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России»

Шесть объектов сельского туризма Псковской области вошли в сборник «Сельский туризм. Лучшие практики России». Об этом сообщает Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по туризму.

В сборник вошли:

Пчелиный хуторок.

⁣Форелевый хутор.

Изборский страус.

КФХ «Барановское».

Хлебный хутор.

⁣Льняная губерния.

Сборник издали в преддверии Всероссийской конференции по развитию сельского туризма, который состоялся в сентябре 2021 года в республике Бурятия.

На данный момент в Псковской области насчитывается 60 объектов сельского туризма. Лидирует Печорский район – на его территории сосредоточено порядка 11 объектов. Также сельский туризм наиболее развит в Псковском, Пушкиногорском, Гдовском и Себежском районах.

«Владельцы ферм, хуторов и гостевых домов предлагают гостям окунуться в деревенскую жизнь, познакомиться с крестьянским бытом, отведать натуральных продуктов и исконно русской кухни, а также принять участие в мастер-классах или освоить какое-нибудь ремесло», - отметили в сообщении.