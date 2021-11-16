Туризм

Псковичей просят поддержать проект нового туристического маршрута по региону

Жители Псковской области могут поддержать местное бюро путешествий «Континент», которое стало финалистом всероссийского конкурса «Открой свою Россию». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре региона.

«Открой свою Россию» - конкурс, направленный на развитие внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов по России, с учетом природных и культурных особенностей регионов, обычаев и истории многонациональной страны.

Сейчас проходит этап народного голосования, он продлится до 17 ноября. «На сайте конкурса есть урбанистические маршруты с погружением в историю и космические маршруты, зовущие к звездам, есть маршруты по заповедным местам к краснокнижным животным и гастрономические туры», - отметили организаторы. В том числе в полуфинал конкурса вышел туроператор «Континент» в Пскове.

Чтобы поддержать его нужно:

зарегистрироваться на сайте www.zagorizont.me (Личный кабинет ► зарегистрироваться),

зайти в раздел «Карта маршрутов»,

выбрать вкладку «Финалисты»,

выбрать Псковскую область на карте, прочитать описание маршрутов и проголосовать, нажав «лайк».

«Нажать на "сердечко" можно за неограниченное количество маршрутов, но за каждый проект только один раз», - уточняется в сообщении.

Координаторы конкурса добавили, что победителей объявят на официальной церемонии награждения, они получат поддержку АСИ и партнеров конкурса. Также некоторым проектам будут присвоены статусы «Национальный брендовый маршрут». Результаты конкурса станут известны 25 ноября.

Организаторы конкурса — Агентство стратегических инициатив при поддержке Федерального агентства по туризму, Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства культуры РФ.