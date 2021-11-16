Туризм

Псковская компания строит первый в Новгородской области пятизвездочный спа-отель

ООО «ПсковОтельИнвест» строит первый в Новгородской области пятизвездочный спа-отель — в деревне Глебово в 40 км от Великого Новгорода.

Проект загородного гостиничного комплекса, который будет также включать в себя спа-комплекс и 20 коттеджей, одобрили на заседании инвестиционного совета при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине, пишет dp.ru.

Гендиректор ООО «ПсковОтельИнвест» Петр Захаров рассказал, что работы в главном гостиничном здании планируется завершить уже весной 2022 года, чтобы летом принять первых туристов. В отеле будет 22 номера, пять из которых — категории «люкс». Запланировано строительство двух ресторанов, панорамного кафе, бара, двух конференц-залов. На территории гостиничного комплекса появятся манеж, веревочный парк, а также спа-комплекс — его планируется построить на втором этапе реализации проекта. В перспективе на следующие четыре года рядом с главным гостиничным зданием инвестор намерен построить 20 коттеджей.

Вложения в проект оцениваются в 600 млн рублей, половина этой суммы — собственные средства инвестора, уточнили в министерство экономического развития Новгородской области. Проект предусматривает создание 45 новых рабочих мест.