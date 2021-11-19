Туризм

Туроператоры рассказали о бюджетных вариантах отдыха на Новый год

Среди новогодних предпочтений российских туристов лидирует Египет, однако дешевле всего получится отдохнуть в Турции. Об этом пишет газета «Известиям» со ссылкой на туроператоров.

Анталья востребована и зимой, несмотря на остывшее море. Многие туристы также выбирают Стамбул.

«Турцию отличает разнообразие круглогодичных отелей с богатой развлекательной программой и питанием "все включено". Роста цен ни на проживание, ни на перелет сейчас нет — более того, ближе к пиковым новогодним датам могут появиться особенно выгодные предложения от популярных отелей. Турция — единственная страна, где это возможно», — отметили в пресс-службе Tez Tour.

Между тем, дешевые туры на анталийское побережье можно найти и сейчас. Так, новогодняя неделя в отеле «три звезды» в Кемере обойдется двоим туристам всего в 21,1 тыс. рублей, если ехать без питания. Аналогичное предложение на «все включено» — за 24,7 тыс. рублей, рассказали в «Интуристе».

Зачастую россияне в Турции выбирают отели более высокой категории — «четыре» и «пять звезд», заметили в компании TUI Россия. Минимальная стоимость за неделю новогоднего отдыха в такой гостинице в Анталье составит 69 тыс. на двоих с питанием «все включено», добавили там.