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Для переболевших COVID-19 псковские санатории закупили новое оборудование

Пройти реабилитацию после COVID-19 можно в санаториях Псковского облсовпрофа, для этого в учреждения закупили новое медицинское оборудование. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

«Санатории сегодня развиваются. У нас обновляется и материально-техническая база. На сегодняшний день, например, приобретено дорогостоящее медицинское оборудование для реабилитации людей после коронавируса, да и в целом внимание к санаторно-курортному комплексу сейчас повышенное, и это правильно», - отметил Игорь Иванов.

В частности, по его словам, в санаториях можно пройти процедуру озонотерапии, появилась барокамера и кислородные капсулы. «И это еще не все. Мы закупили много нового медицинского оборудования, которое помогает насытить организм кислородом и восстанавливаться после перенесенной коронавирусной инфекции», - добавил глава Псковского облсовпрофа.

«В целом, я убежден, что за санаторно-курортным лечением будущее. Сегодня мы все понимаем, что важно поддерживать иммунитет, сохранять свое здоровье, поэтому, думаю, отрасль будет только развиваться. И то, что сейчас профсоюзы занимаются санаторно-курортным лечением, как это было и в советский период, тоже правильно, это тоже мотивация», - заключил он.