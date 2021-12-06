Туризм

Жителям Псковской области представили электронную карту «Культура Причудья»

Жителям Псковской области представили электронную карту «Культура Причудья», которая знакомит с уникальным культурно-историческим пластом региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПООО «Чудской проект».

Ресурс собирает информацию о наиболее интересных музеях и центрах культурного наследия Печорского, Гдовского и Псковского районов, а также города Пскова. Он демонстрирует многообразие обычаев и традиций добрососедского общения, гостеприимства.

В «Чудском проекте» отметили, что музеи льна, рыбацкого края и Ледового побоища, хлебный, малиновый и медовый хутора, усадьба «Литейный двор» и мастерская «Изборский пряник» — это лишь некоторые «места силы», посетив которые, можно окунуться в неповторимую атмосферу многонационального и поликультурного сплава.

«Причудье — диковинное слово, созвучное словам "чýдное", "чудо", "чудеса". На самом деле название территории, опоясывающей Чудско-Псковское озеро, происходит от слова "чудь". Так в древние времена славяне называли живущих здесь финно-угров, чей язык был чудным и непонятным, чужим», - рассказали в организации.

С той поры прошло много веков, но и по сей день Причудье являет собой полиэтническую мозаику — наряду с русскими и эстонцами здесь живут латыши, сету, водь.

Сейчас электронная карта содержит информацию о 19 объектах, включая виртуальные 3D-панорамы некоторых из них, а также ссылку на недавно созданный Youtube-канал с видеороликами о Причудье и его традиционных ремеслах.

Ресурс подготовлен в рамках проекта «Культура Причудья», реализуемого с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.