Туризм

Псковичей приглашают к участию в туристическом конкурсе

Псковичей приглашают к участию в туристическом конкурсе «Музей для друзей». Организаторы предлагают рассказать про любимый музей Северо-Запада и выиграть призы или бонусные баллы. Об этом Туристский информационный центр Псковской области сообщил в социальной сети.

Конкурс с 16 декабря по 16 января проводит «Музейный инфоцентр Серебряного ожерелья».

«Поделитесь своими впечатлениями от посещения музеев Северо-Запада в мессенджерах RussiaTravel.club – что вас зацепило, удивило, заставило задуматься? Куда хочется возвращаться вновь и вновь, посоветовать посетить другим? Загрузите фотографию музея в хорошем качестве и добавьте отзыв (чем длиннее и содержательнее отзыв — тем лучше!). Можно оставить несколько отзывов о разных музеях, за первый каждый участник получит 50 баллов», - предложили организаторы конкурса.

Авторы самых полезных и ярких отзывов получат призы от музеев или бонусные баллы для будущих путешествий по России.

«Если вы еще не участник Клуба путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club, обязательно присоединяйтесь, чтобы оставить отзыв и получить бонусные баллы. Заходите с мобильного телефона на сайт клуба, выбирайте удобный мессенджер и стартуйте», - добавили в ТИЦ.