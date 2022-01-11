Туризм

В невельском санатории стартовали акции по программам «Терапия» и «Оздоровление»

Специальные акции по программам «Терапия» и «Оздоровление» действуют в санатории «Голубые озера» в Невельском районе с 11 января по 24 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В рамках акции по программе «Терапия» проживание в 2-местном 1-комнатном номере стоит 1450 рублей на 1 человека. В эту же стоимость входит 3-разовое питание, прием и консультация врача, лечебный массаж и водные процедуры (душ, минеральная ванна) через день, ЛФК, прием минеральной воды, физиопроцедуры.

По программе «Оздоровление» стоимость проживания 2-местном 1-комнатном номере по акционной путевке составляет 1200 рублей в сутки на человека. В путевку входят проживание, 3-разовое питание, 2 вида процедур (не более двух процедур в день).

Акция действует на путевки с заездом продолжительностью от 12 дней и более.

В облсовпрофе напомнили, что санаторий «Голубые озера» находится в сосновом бору на берегу озера Малый Иван, переходящего в озеро Большой Иван. Любителей зимнего отдыха там ждут лыжные прогулки, катание на санках, рыбалка.

Возможна доставка до санатория из Пскова: для группы от четырех человек ее стоимость составляет 700 рублей.

Получить дополнительную информацию, забронировать места и приобрести путевку можно в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по телефонам: 72-82-18, 62-17-66 или по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинет 12. Телефон единой службы информации и бронирования: 8-800-100-15-35 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных номеров).