Туризм

Уникальное арт-пространство открылось в Пскове

Торжественное открытие уникального арт-пространства «Азбука Эстампа» и выставки «Мысль» состоялось сегодня, 18 января, в Центре туризма и творческих индустрий Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие посетили глава Пскова Елена Полонская и исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Алексей Несмашный.

«Открытие "Азбуки Эстампа" - это важная и позитивная новость для нашего региона. Неспроста она называется доступной. Мы надеемся, что каждый желающий сможет пройти обучение. Так, мы планируем обеспечить знаниями 120 представителей творческой молодежи, запустим 6 мастер-классов о графике, а также подготовим цикл видеороликов», - сказал директор Детской школы искусств Константин Васильев и поблагодарил администрацию города и комитет по культуре за помощь в организации площадки.

Елена Полонская отметила, что проект, который запустили в усадьбе Беклешова очень важен для региона. «"Азбука Эстампа" позволит прикоснуться к древним традициям Пскова, псковичи мало знают о такой технике. Отдельное спасибо хочу сказать Дмитрию Яблочкину, который поддержал в рабочем состоянии уникальное оборудование. Этот вид искусства будет интересен не только для местных жителей, но и для гостей города», - отметила она.

В свою очередь Алексей Несмашный подчеркнул, что открытие проекта - результат слаженной работы команды специалистов, которые довели идею до реализации. «Это важно для тех, кто интересуется уникальной техникой изобразительного искусства. Это впечатляет, трогает и волнует. Особенно важно, что это делается для молодежи и руками молодежи. От лица главы администрации города Пскова Бориса Елкина хочу пожелать удачи», - выступил он и назвал проект примером того, как можно привлекать президентские гранты в регион.

Также слово взяла специалист отдела областного комитета по культуре Ирина Шаповалова и от лица главы комитета Ольги Тимофеевой поздравила организаторов со знаковым событием.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Доступный эстамп», который реализует Детская школа искусств города Пскова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Занятия здесь будут проводить по специально разработанному авторскому курсу «ПроГрафику». Ученикам предлагают изучить линогравюру, ксилографию, высокую и глубокую гравюру на картоне, а также офорт, монотипию и диатипию.

Кроме того, команда арт-пространства проведет серию тематических выставок и лекций-бесед, посвященных искусству печатной графики. В результате будет развернута масштабная выставка «Доступный эстамп», на которой представят графические работы тех, кто прошел обучение в печатной мастерской.

Также сегодня открылась выставка «Мысль», посвященная композиционным замыслам и поисковым решениям художников-графиков.