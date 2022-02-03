Туризм

В туротрасли предупредили о подорожании путешествий на 20%

В случае принятия проекта нового закона «О туризме», новым туроператорам будет гораздо сложнее «входить» на рынок, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Одна из причин этого заключается в том, что новые операторы внутреннего туризма вынуждены будет застраховать свою деятельность на 25 млн рублей. Страховая премия при этом составит не менее 1,5 млн рублей, отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«То есть, размер финансового обеспечения предлагается увеличить с 500 тыс. рублей до 25 млн — в 50 раз. Для внутреннего туризма это абсолютно неподъемное требование, которое не может быть исполнено. Никто не застрахует туроператора на эту сумму», — цитирует его газета «Известия».

С Юрием Барзыкиным согласился глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов. По его мнению, подобная мера может спровоцировать компании работать нелегально.

«Порог в 25 млн — явно ошибочное предложение. Новые компании не смогут выходить на рынок «в белую», и начнут работать «в черную», — уверен юрист.

Новый механизм финансовых гарантий может увеличить нагрузку на туроператоров и привести к росту цен на туры по России вплоть до 20%, отмечают отраслевые объединения.

Аргументы экспертов парировали в Ростуризме. «Мы повышаем порог входа на туроператорский рынок. Наличие у нового туроператора возможности застраховать свои обязательства является дополнительным индикатором его финансовой устойчивости. Сейчас любой желающий может создать турфирму по внутреннему туризму, купить страховку за 25 тысяч рублей, набрать обязательств на сумму, превышающую 500 тысяч рублей, а потом закрыться и оставить туристов ни с чем — и без поездки, и без денег», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что при доработке законопроекта о туризме все конструктивные предложения представителей рынка будут учтены. По словам Юрия Барзыкина, внесение законопроекта на рассмотрение правительства перенесено с февраля на 1 июня 2022 года.