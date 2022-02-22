Туризм

Наработки псковских волонтеров по развитию туризма растиражируют в Якутии

Идеи псковских волонтеров гостеприимства поддержали единомышленники на межнациональном молодежном форуме «Импульс 2022». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Координаторы проекта провели практическое занятие. В каждой группе участники высказали идеи, которые помогут привлечь единомышленников в развитие внутреннего туризма и повышение туристской привлекательности на примере Якутии, опираясь на представленный успешный опыт гостеприимных добровольцев.

Псковская делегация успешно презентовала свои региональные практики. Они вызвали повышенный интерес у участников форума, и теперь кейсы этих наработок будут тиражироваться на территории республики Саха (Якутия), отметили в администрации. Организаторы подчеркнули пользу практического занятия, где участники вдохновились идеями по вовлечению молодежи в развитие туризма.

Шестой межнациональный молодежный форум «Импульс 2022» был посвящен этномедиа и этнотуризму в молодежном пространстве. На нем представили деятельность сообщества «Волонтеры гостеприимства», технологии и практики работы с молодежью и волонтерами в сфере развития внутреннего туризма и повышения туристической привлекательности городов России.

В качестве спикеров на мероприятиях выступали федеральные эксперты — руководство Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Гильдии межэтнической журналистики и Молодежной ассамблеи народов России, а также представители профильных федеральных и региональных АНО и СМИ.