Туризм

Продажи круизов по России выросли на 80%

Продажи круизов по российским рекам в этом году бьют все рекорды. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу круизного оператора «Инфофлот».

«Количество бронирований на май-июнь выросло на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На лето в целом броней уже больше на 30-40%», — сказали там.

В майские праздники загрузка кают была 100%, отметили в «Мостурфлоте». «Навигация из Москвы традиционно открылась на майские праздники — 29 апреля. И если в прошлом году на праздники спрос был высок, но свободные каюты оставались, то в 2022 году загрузка теплоходов была полная», — рассказала заместитель гендиректора компании по туризму Светлана Гончарова.

У «Инфофлота» уже давно не осталось свободных мест на май, а на июнь доступны только единичные варианты, сказали там. Сейчас путешественники активно бронируют варианты на июль-август, осень и даже 2023 год, отметили в компании. Там добавили, что в этом году среди клиентов около 30% новичков.

Причина такой ажиотажной популярности — в том, что российским туристам сейчас очень сложно выехать за границу, и выбор так или иначе падает на поездки по своей стране, уверена Светлана Гончарова. Крупнейшие зарубежные круизные компании, в числе которых Costa Cruises, Princess Cruises, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и ряд других, в мае приостановили сотрудничество с российским рынком.