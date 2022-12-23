Туризм

В следующем году туры за границу для россиян могут подорожать до 50%

Путешествия за границу в 2023 году по сравнению с 2022-м могут подорожать до 50% из-за роста курса валют, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Таким образом продолжится тенденция текущего года, когда отдых за рубежом подорожал в среднем на 30%, сообщают «Известия».

«Несмотря на то, что в целом по году курс доллара был приемлемый и даже низкий — стоимость туров за рубеж все равно выросла примерно на 30% к прошлому году. И связано это с ограничениями перевозки, нехваткой самолетов», — сказал он.

Стоимость отдыха в России в 2022 году также повысилась, подчеркнул он.

«В этом году Сочи остался единственным южным морским направлением, куда можно было добраться самолетом. Поэтому в Сочи мы увидели самый значительный рост цен — в среднем на 17% по сравнению с прошлым годом. Надо понимать, что речь идет о средней температуре по больнице, поскольку мелкие отели могли вообще не подорожать, а востребованные «пятерки» — наоборот взлететь в цене», — пояснил президент РСТ.

При этом стоимость отдыха на курортах Краснодарского края с закрытыми аэропортами тоже подросла на 10% — туристы долетели до Сочи самолетами, а дальше спокойно отправились на поездах, заметил Илья Уманский. Исключение — Крым, где стоимость отдыха относительно 2021 года не менялась.