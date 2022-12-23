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Игорь Иванов: Псковские профсоюзные учреждения погасили все кредиты

Профсоюзные учреждения в Псковской области на сегодняшний день погасили все кредиторские задолженности. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил в программе «Обратный отсчёт» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сегодня ни одно из профсоюзных учреждений не имеет ни рубля кредиторской задолженности. Помимо этого, мы формируем определенную подушку безопасности, потому что проблемные ситуации нас научили, что нужно думать, что будет завтра, что произойдёт. Также мы обновляем нашу материально-техническую базу», - сказал Игорь Иванов.

Он напомнил, что профсоюзные учреждения встретились с финансовыми трудностями после начала пандемии коронавируса. Кредиторская задолженность на тот момент сформировалась и у одной из крупнейших здравниц – санатория «Хилово».

По словам главы Псковского облсовпрофа, на тот момент даже стоял вопрос о возможности дальнейшего существования некоторых профсоюзных учреждений. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась.