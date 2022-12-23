Игорь Иванов: Псковские профсоюзные учреждения погасили все кредиты

Профсоюзные учреждения в Псковской области на сегодняшний день погасили все кредиторские задолженности. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов сообщил в программе «Обратный отсчёт» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что профсоюзные учреждения встретились с финансовыми трудностями после начала пандемии коронавируса. Кредиторская задолженность на тот момент сформировалась и у одной из крупнейших здравниц – санатория «Хилово».
По словам главы Псковского облсовпрофа, на тот момент даже стоял вопрос о возможности дальнейшего существования некоторых профсоюзных учреждений. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась.