Туризм

Чудское озеро вошло в десятку популярных направлений для катания на льду

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провел опрос в социальных сетях: какие озера выбирают подписчики, чтобы кататься на их ледяном покрове на любых средствах передвижения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе бронирования.

«Русские озера радуют нас весной, осенью и особенно летом. Но и зимой у них много поклонников - по чистому прозрачному льду так хорошо кататься на коньках, снегокатах и даже на автомобилях. Да, у зимнего дрифта на льду есть свои любители - в России этот вид активности стал очень популярен. Неудивительно - в стране очень много интересных озер, которые зимой замерзают, образуя прочное ледяное покрытие для фанатов льда и скорости», - рассказали эксперты.

С большим отрывом первое место занимает Байкал - 70% подписчиков выбрали «славное море» для катания. Кататься здесь можно и на коньках, и на собачьих упряжках, на автомобилях и даже на велосипедах с шипованной резиной. «Удивительная красота и прозрачность байкальского льда создала озеру в зимний период огромное количество поклонников. Катаются в массовом порядке здесь с февраля до конца марта. За ослепительными снимками зеркального льда охотятся многие любители и профессионалы фотопейзажей», - отметили в сервисе бронирования.

Озеро Селигер получило 9% голосов. В этом сезоне, по данным прессы, оно превратилось в большой каток, хотя лед окреп еще далеко не везде. Многочисленные базы отдыха на берегах Селигера предлагают различные виды зимних активностей - в том числе и катания по озерной поверхности.

Ладожское озеро выбрали 5% проголосовавших. По ладожским шхерам можно кататься не только на коньках, но и на собачьих упряжках, на аэросанях и катерах на воздушной подушке. Последний способ используют и местные рыбаки, как самый комфортный и безопасный.

Онежское озеро выбрали 4% подписчиков. Здесь зимой очень популярны лыжные туры от острова к острову. Телецкое озеро собрало 3% голосов. Это одно из самых красивых и глубоких озер Алтая, причем замерзает только южная его часть. Когда-то оно носило имя Алтын-Кёль, что означает - Золотое озеро, напомнили специалисты.

За Белое озеро тоже проголосовали 3% подписчиков. Белое озеро в Шатурском районе, если посмотреть на карту, находится в центре креста, образованного дорогами от Мурома до Москвы и от Рязани до Владимира. Экологи считают озеро очень чистым, что видно по прозрачности его льда.

Чудское озеро для зимнего катания выбрали 2% проголосовавших. Полностью замерзает озеро в середине января. Озеро Ильмень недалеко от Новгорода Великого выбрало тоже 2% любителей зимнего льда. За озеро Неро, на котором стоит Ростов Великий, проголосовал 1% респондентов. Это неглубокое озеро тоже встает быстро и здесь катаются как на лыжах, так и на снегокатах. Активному туризму способствует и большое количество баз по берегам озера.

Озеро Чаны тоже выбрал 1% участников опроса. Солоноватое озеро расположено в Новосибирской области и давно уже стало центром туризма. В прошлом году здесь построили большой и хорошо оборудованный каток.