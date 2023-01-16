Туризм

Акцию раннего бронирования летнего отдыха в России свернут уже зимой

Многие ведущие федеральные туроператоры в 2023 году завершают акцию раннего бронирования курортов Юга России уже в январе-феврале вместо традиционного срока в конце марта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

Фото: АТОР

«В этом году кешбэка за туры по России не предвидится. Но акции раннего бронирования у большинства крупных туроператоров, скорее всего, тоже будут свернуты гораздо раньше конца марта. Для туристов сворачивание акций раннего бронирования выразится в исчезновении скидок (как от отелей, так и от самих туроператоров) и в переходе на более жесткие условия оплаты», - рассказали в АТОР.

Специалисты отметили, что в этом году только около 3% отелей Юга России дают скидки по раннему бронированию (в 2022 году таких было около 10%). «И в Абхазии, и в Краснодарском крае прошлый сезон был весьма хорошим, поэтому никто пока не видит необходимости стимулировать спрос снижением цены. Но в акциях раннего бронирования некоторых туроператоров дополнительные скидки дают сами компании», - пояснили в ассоциации.