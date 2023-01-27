Туризм

«Эфиопские авиалинии» увеличат число рейсов в Россию

«Эфиопские авиалинии» нарастят частоту полетов в Россию до четырех рейсов в неделю, новый рейс из Москвы в Аддис-Абебу будет выполняться по пятницам, начиная со 2 июня.

«"Эфиопские авиалинии" увеличили частоту полетов с трех до четырех рейсов в неделю. Новый рейс ET 761 DME-ADD в пятницу будет выполняться со 2 июня», - говорится в бюллетене, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что рейс будет выполняться между Москвой (Домодедово) и Аддис-Абебой.

«Благодаря новому рейсу Африка, Северная и Латинская Америка и Азия станут еще доступнее для России», - добавили в авиакомпании.