Псковский путешественник встретил Джеки Чана на Великой Китайской стене

Псковский путешественник Марк Мордовцев поделился впечатлениями от повторного визита на Великую Китайскую стену — место, с которого два года назад началось его кругосветное путешествие.

Фото: Марк Мордовцев / соцсети

За это время Марк посетил 45 стран и накопил тысячи ярких историй. В этот раз он приехал на знаковое место не один: компанию ему составили брат и сестра, пишет МК в Пскове.

«Для меня Великая Китайская стена — это по‑настоящему волшебное место, — отмечает Марк. — Здесь можно часами гулять и думать о вечном, загадывать желания, любоваться бесконечными пейзажами… И даже встретить Джеки Чана».